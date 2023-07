Panna

Milé Panny, v průběhu víkendu se můžete dostat s partnerem do křížku a bude vás to hodně mrzet. Počítejte s tím, že červenec bude pro trvalý vztah velkou zkouškou. Nemyslete však na nejhorší. V každém soužití to prostě občas nefunguje, tak buďte trpělivé.