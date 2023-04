Beran

Milí Berani, i když vám Slunce propůjčuje větší množství energie, neměli byste se přemáhat. Jednou jste čilí až moc a za chvíli o drahocennou vitalitu přijdete. Opravdu si na to dávejte pozor, protože by se vám to nemuselo vyplatit zejména v práci.