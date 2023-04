Váhy

Milé Váhy, dnes si dávejte pozor na to, jaká slova vypustíte z úst. Mohly byste urazit šéfa a začal by boj. Ani v dalším týdnu nebudete mít na růžích ustláno. Vyrazte si tedy někam na výlet a nasávejte energii. Věřte, že to potřebujete jako sůl.