Policisty zalarmovali záchranáři. V Kožlanech na Plzeňsku ošetřili a poté do nemocnice vezli ženu, kterou napadl její druh. Muže zadrželi, případ si převzali kriminalisté a začali zjišťovat, co se v rodinném domě odehrálo.

Ukázalo se, že partnerská hádka se zvrhla v ženino napadení. „Muž ji uchopil oběma rukama za krk a se slovy, že bude po ní, ji začal rdousit. Poté vzal polštář a jednou rukou jí ho přidržoval na obličeji, druhou rukou ji stále škrtil,“ popsala policejní mluvčí Dagmar |Brožová.

Zachránil ji syn

Ženu zachránil syn. Přiběhl a násilníka z matky strhl. Když si nebožačka sedla na židli, její druh opět zaútočil. „Vzal do ruky dřevěný váleček a udeřil s ním zprudka ženu zezadu do temene,“ doplnila Brožová. To už syn raději muže strhl na zem.

Útočník skončil v policejní cele, policisté jej obvinili z vraždy ve stádiu pokusu. Soud ho poslal do vazby, kde měl celý případ smutnou dohru. „Obviněný spáchal sebevraždu,“ dodala Brožová. Trestní stíhání tak bude zastaveno.

VIDEO: Stanislav v Michalovcích vyvraždil svou rodinu a spáchal sebevraždu.