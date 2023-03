Vojenská policie má nového šéfa: Foltýna na postu vystřídá Roček. Exvelitel nastoupí k Pavlovi

Novým náčelníkem Vojenské policie se stal Jiří Roček. Do funkce ho dnes uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS), jmenovala ho v úterý místo Otakara Foltýna, který požádal o uvolnění. Ministerstvo obrany to uvedlo na svém webu www.army.cz. Změnu v čele Vojenské policie již v úterý projednal sněmovní výbor pro obranu, jak vyžaduje zákon. Exnáčelník Vojenské policie Foltýn nastoupí do Vojenské kanceláře zvoleného prezidenta republiky Petra Pavla.