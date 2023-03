Oba muži se znali, léta byli sousedé. Pak se Vladimír L. odstěhoval a v bytě zůstala bydlet jeho dcera. Právě ta si otci stěžovala na údajné neshody se sousedem.

„Říkala, že se po ní ohnal, tak jsem si to s ním šel vyříkat. Jenže on mě praštil do ramene, měl jsem ruku v šátku po operaci lokte. Chytil mě za košili a natlačil na výtah. Měl jsem bolesti a strach, vytáhl jsem z pouzdra na opasku nůž a bodl proti němu,“ vypovídal obžalovaný.

Pobodaný doma zemřel

Poté k oběma mužům přiběhl z bytu Vladimírův syn. „Křičel na souseda, aby mě nechal být, a strčil mezi nás ruku. Soused pak odešel zpět k sobě do bytu. Nevím, jestli jsem ho zasáhl, nikde jsem neviděl žádnou krev,“ tvrdil Vladimír L.

Jenže zraněný muž na následky bodných ran zemřel. Objevili jej až po třech dnech. Nepřišel totiž do práce, a tak se po něm začali známí a blízcí shánět. Začátkem června si pak policisté došli pro Vladimíra L. Ten se teď u Krajského soudu v Plzni zpovídá z vraždy bývalého souseda.

Výmluvný posudek

„Obžalovaný po předchozí hádce poškozeného dvakrát bodl do hrudníku a břicha. Jednal s vědomím, že mu takovým útokem může způsobit život ohrožující zranění,“ uvedl státní zástupce Jiří Richtr. Pro Vladimíra L. požaduje desetiletý pobyt v base.

„Necítím se vinen. Nejsem ten, kdo by se pral,“ tvrdil obžalovaný. Jenže podle posudku z práce je skladník Vladimír L. agresivní ke kolegům. Když se mu něco nepovedlo, byl schopný rozkopat zboží a prakticky každý měsíc tak za poškozené kusy platil.

Špatně též komunikoval a sprostě kolegům i vedoucí nadával. „Měl jsem neshody, ale že by to bylo až takhle, to ne,“ ohradil se obžalovaný.

Státní zástupce pro Vladimíra L. navrhoval trest ve výši 10 let, s čímž se soud ztotožnil. Rozsudek ale ještě není pravomocný.

VIDEO: Policisté v květnu 2022 u paneláku v Aši na Chebsku, kde v jednom z bytů objevili zavražděného muže.

délka: 00:56.44 Video Video se připravuje ... Policisté loni v květnu u paneláku v Aši na Chebsku, kde v jednom z bytů objevili zavražděného muže (†59). Policie ČR