Nervozitou na sebe upozornil pašerák drog při kontrole autobusu z Belgie v Rozvadově na Tachovsku. Vyšetření na počítačovém tomografu (CT) ukázalo, že má v sobě půl kila kokainu! Další hrůzu odhalil jeho mobil, měl v něm videa dětského porna a kanibalismu! Soud v Tachově mu to nyní spočítal a poslal ho na šest let do vězení.

Okresní soud v Tachově poslal muže na šest let do vězení. „Všichni se na místě vzdali práva na odvolání,“ uvedla žalobkyně Karin Hajná Steinerová. Po odpykání trestu bude cizinec vyhoštěn z České republiky.

Celníci na bývalém přechodu se SRN v Rozvadově vloni zastavili linkový autobus Flixbus, který jel z Bruselu do Prahy, a začali kontrolovat cestující. Do oka jim padl Stanley A. (45). Potil se, byl nervózní a zaujal také služebního psa Rexe, který je cvičený na vyhledávání drog.

Vyšetření na CT pak ukázalo, že muž spolykal kapsle s více než půl kilem drogy. „V tělních dutinách pašoval celkem 55 kusů spolykaných kontejnerů tabulovitého tvaru velikosti 40 x 16 mm,“ stojí v obžalobě.

Dělal to prý pro manželku

Pašerák skončil v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, kde ho kontrabandu v těle zbavili. Tady se ukázalo, že drogou uvnitř kapslí je kokain.

„Šel jsem s ním do hotelu a spolykal ty kapsle. Měl jsem je odvést do Linze v Rakousku. Koupil mi lístek na autobus s přestupem v Praze. Za to jsem měl dostat dva tisíce euro (zhruba 48 tisíc Kč),“ uvedl Stanley A. Tvrdí, že pašoval drogy poprvé a udělal to kvůli penězům, které chtěl pro těhotnou manželku v Nigérii.

Kanibalismus a dětské porno

Kromě drog u pašeráka celníci a policisté našli také mobilní telefon, kde byla videa zobrazující kanibalismus a dětské porno. „V úložišti měl soubor s videonahrávkou, na kterém byly zachyceny děti při souloži, orálním pohlavním styku a v různých sexuálně vyzývavých a svádivých pozicích,“ stojí v obžalobě.

