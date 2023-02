Smutný víkend pro Zámecký hřebčinec v Písku: Opustila je milovaná klisna i nejstarší pečovatel Blahoslav (†78)

Zemský hřebčinec z Písku je v slzách. Nejprve je opustila jejich milovaná „babička“ klisna Charity, která v hřebčinci žila dlouhých 29 let. Chvíli na to zemřel jejich nejstarší zaměstnanec Blahoslav Políček starší.

„Život bohužel dává i bere.“ Tak smutně začíná zpráva Zemského hřebčince v Písku. Bohužel žádné dobré zprávy tentokrát nepřináší, bohužel ty smutnější. „Tyto ztráty jsou vždycky bolestivé a čím více vzpomínek nás pojí s tím, kdo odešel, tím déle trvá hojení ran,“ popisují.

V sobotu je navždy opustila jejich nejstarší klisna Charity, podle nich „babička“. Ta žila v Zemském hřebčinci dlouhých 29 let. „Dala zde osm hříbat, naučila mnoho lidí jezdit a byla nejtrpělivější součástí naší inseminační stanice,“ vypráví.

Chvíli na to ale přišla další smutná zpráva. „Krátce po ní bohužel dotlouklo srdce i jednoho z našich nejdlouholetějších zaměstnanců, pana Blahoslava Políčka staršího, který zde, v cihlových zdech Zemského hřebčince prožil spoustu let a chov koní byl jeho celoživotní cestou,“ dodávají ve facebookovém statusu. Bylo mu 78 let.

Pan Políček starší byl pro hřebčinec legendárním chovatelem. Rodina se s ním rozloučí v Písku. „Upřímnou soustrast ve chvílích, na které nikdy nejsme dostatečně připraveni a ať žijí i nadále ve vzpomínkách všech, kteří je měli rádi,“ dodávají na závěr zástupci hřebčince.