Tragický požár v Předlicích: V chatce zemřela Natálka (†3) s Emou (†2), nepřežili ani rodiče

Ze zahrádkářské kolonie v ústeckých Předlicích se v sobotu kolem osmé ráno valil hustý černý dým a z chatky šlehaly obrovské plameny. Zasahujícím hasičům se požár podařil uhasit dvacet minut před desátou, bohužel je čekal smutný závěr. Uvnitř nejprve nalezli tři těla, později čtvrté.

Podle zjištění Blesku šlo o rodinu z Děčína, která byla v Předlicích na návštěvě. Do chatky přijel Martin se svou přítelkyní Sandrou a dvěma dcerami – tříletou Natálií a teprve dvouletou Emou. Ani jeden z nich bohužel požár nepřežil.

Osm hodin před tragédií

Martin se Sandrou ještě v pátek pozdě večer, kolem půlnoci, vysílali živě videa na sociální síti. Na něm je vidět tatínek, který popíjí pivo a zpívá. Dvojice si to zřejmě užívala. „Poslední hodiny života, kdyby jen tušili, co se stane. A ještě ta písnička, co zpívá, je to hrozný. Ať odpočívají v pokoji,“ píše pod videa zdrcená Veronika.

Martin byl zároveň velkým fanouškem fotbalové Slavie. „Včera naši SKS rodinu opustil Martin i s jeho ženou a dvěma malými holčičkami. Uhořeli na chatě. Poznali jsme je na výjezdu v Liberci, byly to super rodiče a skvělí lidé. Ať je vám všem čtyřem zem lehká,“ popsal Michal v jedné skupině.

Milující rodiče

„Moje princezny a tatínka,“ psala před třemi dny Sandra na Facebooku a přiložila fotografie dcer. Z příspěvků je jasné, že jak maminka, tak i tatínek je hluboce milovali. „Moje lásky, miluji vás z celého srdce, jste nejvíc, co v životě mám,“ psal Martin.

Osudného rána se táta údajně pokoušel zachránit dcery i partnerku. Ta měla s holčičkami spát ve vrchní části chatky, kam se lezlo po žebříku. Po vypuknutí požáru se pro dcery a partnerku otec v doprovodu příbuzné dle informací Blesku vydal, plameny bohužel vzaly život i jemu. Příbuzná utrpěla popáleniny, u chatky chovala i hospodářská zvířata. Ta při požáru uhynula.

Tři vyšetřovací verze

Tragickým požárem se aktuálně zabývají krajští kriminalisté. Ti mimo jiné vyšetřují v kraji i ty nejzávažnější trestné činy. Zatím mají stanovené tři vyšetřovací verze. „Prověřujeme tři verze vzniku požáru: úmyslné založení, nedbalost a technickou závadu,“ vysvětlila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

V pondělí také policisté odhalili výsledky pitvy, podle kterých se na smrti rodiny nepodílela třetí osoba. S vyšetřováním kriminalistům pomáhají ještě experti z Technického ústavu požární ochrany. Požářiště pak ohledal policejní psovod se svým čtyřnohým parťákem vycvičeným na vyhledávání akcelerantů hoření.