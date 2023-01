Brutální video z Ústí nad Labem: Útočnice zasypala dívku smrští kopanců do hlavy!

„Jak tě tohle může bolet?,“ říká na videu útočnice, když poprvé udeří bezbrannou dívku. Ta ji prosí, aby nepokračovala. Bohužel marně. „Volejte sanitku, nebo mi tady odpadne,“ dělá si z ní srandu agresorka. Napadená opakuje, že se neumí prát.

To ale útočnici nezastavilo. „Já tě to tedy naučím,“ vyhrožuje jí na videu. Pak ji povalí a začne dívku jako smyslu zbavená mlátit do hlavy. Poté dojde na nejhorší. Agresorka začne napadenou vší silou kopat do hlavy. Ačkoli ji dívka prosí, aby přestala, tak v ataku pokračuje.

V tu chvíli ostatní přihlížející říkají podezřelé, aby dívku nekopala do hlavy. „Budu,“ odvětí chladně. Posléze k mladistvým přichází starší paní a dívce nařizuje, aby kopání zanechala. Ta ji v reakci na to zasype nadávkami. „Co je ti do toho?,“ křičí na ni.

A pak přicházejí další výhrůžky. „Ne, ty prostě umřeš,“ procedí útočnice. V tu chvíli již má napadená za sebou desítky kopanců do hlavy, ale i do břicha a stále prosí o pomoc. Nijak se nebrání. Je bezbranná.

Šílené video řeší policisté

Záznamem se již zabývají policisté. „Video kolující na sociálních sítích, které zachycuje brutální útok na mladou dívku, má Policie ČR k dispozici, případem se zabývají kriminalisté,“ potvrdili strážci zákona na twittteru.

Jak dodali, v případu byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu pokus o ublížení na zdraví a výtržnictví. Podezřelou osobu na videu se policistům podařilo ztotožnit.