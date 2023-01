Žena nechala batole řídit auto a videem se chlubila na sociálních sítích! Případ řeší policie

Nezodpovědnou jízdou řidiči riskují nejen svůj život, ale často i život posádky a ostatních účastníků silničního provozu. Takový případ se stal před pár dny na východě Slovenska, kde žena nechala řídit auto své teprve několikaměsíční dítě.

Ze záběrů je patrné, že dítě sedí nepřipoutané na klíně matky, která sice ovládá pedály, volant je ale plně v rukou batolete. Celou situaci navíc třetí osoba z vozu natáčela a pyšná matka se „úspěchy“ svého dítěte pochlubila na sociálních sítích.

Video Žena nechala batole řídit auto. Videem se pochlubila na sociálních sítích. - Policia SR

Řidičce hrozí pokuta

Tam si ale záhy videa všimla slovenská policie a případ s ženou začala projednávat. „Jednání řidiče je zjevnou ukázkou nezodpovědného chování, které může vést k vážným následkům na zdraví i životě, a to zejména u dítěte na kolenou řidiče. Zapnut bezpečnostním pásem totiž navíc není ani řidič,“ uvedla k případu slovenská policie. V případu, že by došlo ke střetu, dítě i matka by mohly kvůli nerozvážnosti přijít o život.

Policie celý případ vyšetřuje a ženě hrozí pokuta až ve výši 100 eur, tedy v přepočtu zhruba 2300 korun. Na sociálních sítích se lidé do nerozvážné řidičky pustili. „Mohla sice dávat pozor, ale co kdyby ten druhý řidič nedával pozor. Jak by to asi dopadlo?“ rozčilovala se jedna z uživatelek. „To není na pokutu, to je na sebrání řidičáku,“ zlobila se pod videem další žena.

Věnujte se řízení, prosí policie

V komentářích se ale našli i lidé, kteří tvrdili, že podobným stylem je samotné rodiče v minulosti učili řídit. „Ruku na srdce, kdo neřídil podobně jako dítě? Já jo, autobus v pěti letech. Jenže spousta rodičů to udělala a dělá, tak se tím na sociálních sítích nechlubí,“ připojil svůj názor jeden komentující.

„Vyzýváme řidiče, aby věnovali náležitou pozornost řízení a neriskovali zbytečně své životy, ale ani životy lidí svého ze okolí,“ doplnila policie.