Před 30 lety vylovili první mrtvolu orlických vrahů: Potápěč Dalibor popsal hrůzu pod vodou

Členové vražedné skupiny během tří let shodili ze Žďákovského mostu do Orlické přehrady celkem tři těla svých obětí. Podnikatele Aleše K. zastřelili a zabaleného v pletivu hodili do nádrže.Těla Kosovce Leoreta L. a starožitníka Vlastimila H. dali dokonce do sudu, přičemž první z těchto obětí zalili louhem. Při převozu ale měli obavu, že směs vody a chemikálie vybouchne, a proto u Vlastimila H. louh už znovu nepoužili.

Další dva lidé byli pohřbeni přímo na místě, kde zemřeli. V obou případech se jednalo o blízké příbuzné pachatelů. Jedním byl manžel odsouzené Ireny Meierové, druhou obětí byla matka Vladimíra Kuny. Tu jako jedinou o život nepřipravila kulka, ale výbuch bomby.

Ve vodě nebylo vidět

Důkazy proti tomuto gangu policisté shromažďovali dva roky, bohužel jim dlouhou dobu chybělo to nejzásadnější, mrtvá těla. Až v polovině července 1995 se díky jednomu z podezřelých zaměřili právě na přehradu Orlík. Báňský potápěč Dalibor Tekiela už v minulosti zavzpomínal na náročný úkol, který na něj tehdy i s kolegy čekal.

Celou dobu strávili na pontonu po Orlické přehradě a jeden ponor střídal druhý. „Ve vodě jsme viděli jen asi na metr a půl. Nesměli jsme se dotknout dna, abychom nevířili bahno,“ popsal Dalibor. První sud objevil jeho kolega.

Kopáče potrestala nehoda?

„I když mrtvého vrazi polili louhem, nepočítali s tím, že tlak v hloubce, chybějící kyslík a nízká teplota zastaví rozpuštění lidských tkání,“ dodal Tekiela, který pak vylovil druhý sud a třetího zavražděného zabaleného v pletivu.

Jakmile otevřeli soudní lékaři první sud, bylo kriminalistům jasné, že mají v ruce chybějící důkazy a rozjeli zatýkání. Moc to pro ně znamenalo. Bez nalezených sudů by z toho zřejmě gang právníci vysekali.

Podezřelí v celé kauze byli zatčeni v roce 1995. Karel Kopáč byl po autonehodě na invalidním vozíku a od té doby se akcí gangu neúčastnil. Kopáč se po zatčení k činům přiznal a ochotně policii prozradil, jak celá skupina fungovala. Rozsudek nad orlickými vrahy byl vynesen v roce 1997.

Doživotí nakonec dostal pouze Černý, jako vykonavatel všech vražd. Ten také jako jediný ještě stále sedí za mřížemi. Kopáč v roce 2004 ve vězení spáchal sebevraždu, ostatní byli již propuštěni, jako poslední Kuna v roce 2013.

Šílený případ zaujal dokonce režiséra Jiřího Svobodu, který na jeho motivy natočil známý film Sametoví vrazi. O celém komplikovaném vyšetřování pojednává také seriál České televize Devadesátky Petera Bebjaka.