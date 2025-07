Antona F. podezírají z mordu Čecha Alexe v Chorvatsku: Sám měl na těle zranění! A kam zmizela loď?

Tělo českého podnikatele Alexe Burkova, který byl naposledy spatřen 22. června, kriminalisté stále nenašli. Chorvatská policie zatkla krátce po jeho zmizení billboardového bosse Antona F.. Ten byl podle všeho jeho obchodní partner a zabíjet měl podle kriminalistů za zištných důvodů. Jak uvedl server Seznam Zprávy, o vraždě zatím svědčí pouze nepřímé důkazy. Případ přitom provází hned několik nejasností.

V dokumentu zadarského župního soudu stojí, že na místě pobytu byznysmenů v domě na Viru sice jsou bezpečnostní kamery se záznamem, vyšetřovatelé ale při prohlídce nenašli žádné paměťové zařízení. Řadu otázek vyvolává také zranění, které v době zadržení Anton F. měl na zápěstí, dlani a lýtku. Jeden ze svědků si měl navíc na těle podezřelého všimnout zvláštního kousnutí. Proti nařčení z fyzického kontaktu se advokát Antona F. tvrdě ohradil.

Podle vyjádření chorvatské policie mohlo k vraždě dojít na lodi poblíž ostrova Molat. Samotnou loď podezřelý následně ukryl. Anton F. loď prý koupil pouhé dva dny před zmizením podnikatele. Slovenský byznysmen ukrytí plavidla popírá. Loď údajně nechal opravit.

„Loď nechal na širém moři neznámé osobě, o které neumí říct, kdo je to, co je, jak se jmenuje, ani žádné číslo mobilu, a že ta osoba tu loď odvezla do servisu a dá mu vědět, až bude loď opravená,“ uvedla před soudem státní zástupkyně Marijana Stipić.

Podle chorvatské policie šlo o předem připravený plán. Oba muži měli 22. června dopoledne vyplout z přístavu Pakoštane, kde se podle dostupných informací chtěli potápět. Policie po zmizení prohledala celý ostrov, nasadila potápěče a pátrací psy. Slováka zatkla tři dny po incidentu. Anton F. a Alex Burkov spolu měli údajně obchodní vazby.

Alex Burkov je nadále evidován v české databázi pohřešovaných osob. Česká policie případ sleduje a zajišťuje komunikaci s chorvatskými úřady prostřednictvím Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci.