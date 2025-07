Krásnou stevardku našli mrtvou na jachtě v ráji miliardářů: Kolega jí podřízl hrdlo

V oblíbeném útočišti miliardářů a světových hvězd jako Bill Gates, Tom Cruise nebo Mick Jagger bylo nalezeno tělo stevardky z Jihoafrické republiky. Mladá žena pracovala na luxusní jachtě Far From It, kde ji kolegové objevili v motorovém prostoru lodi s proříznutým hrdlem a ranami na pažích.

Policie z vraždy obvinila jejího kolegu, mexického inženýra Brigida Munoze. Ten ležel poblíž s vážným poraněním ruky. Podle všeho se pokusil o sebevraždu.

Jachtu o délce 43 metrů si běžně pronajímají bohatí klienti za víc než tři miliony korun týdně. Paige na ní pracovala teprve krátce a těšila se na oslavu svých jednadvacátých narozenin. Měla je slavit 14. července.

Podle médií byla policie přivolána krátce po poledni. Když si ostatní členové posádky všimli dívčiny nepřítomnosti, narazili při prohledání lodi na její tělo. Lékař na místě už mohl jen konstatovat smrt. Munoz byl následně zadržen a převezen do nemocnice.

Muž byl obviněn z vraždy. Soudce mu zamítl kauci a nařídil vazbu až do příštího jednání 20. listopadu. K činu se zatím nepřiznal. Vyšetřovatelé nevylučují, že Paige mohla být před smrtí znásilněna. Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování ale nejsou známy všechny okolnosti činu.

Rodina zesnulé dívky žije v jihoafrickém Durbanu. Přátelé na ni vzpomínají jako na „zlatou dívku“, která přinášela radost kamkoli přišla. „Byla víc než jen členkou posádky, byla jako sestra,“ uvedli ve společném prohlášení.