Poslední mrazivá slova: Máriova zpráva ženě před zastřelením dvouměsíčního syna a sebevraždou

Vloni v listopadu otřásla slovenskou vesnicí Rokytov nemyslitelná tragédie. Policista Mário tam zastřelil svého teprve dvouměsíčního synka Adámka a svou služební zbraň nakonec obrátil i proti sobě. Maminka Míša si zrovna odskočila do obchodu. Policie od té doby uzavřela vyšetřování případu a najevo vyšla i SMS zpráva, kterou Mário své ženě poslal jen pár okamžiků před nepochopitelným činem.

Míše ze slovenské obce Rokytov se 5. listopadu loňského roku obrátil ve vteřině život vzhůru nohama. Když se vrátila z krátkého nákupu, vchodové dveře byly zamčené. S pomocí sousedů se jí podařilo vypáčit zámek. V bytě ji čekal pohled, který nejspíš nikdy nezapomene. Na zemi leželo tělíčko jejího dvouměsíčního syna Adámka a vedle něj i tělo jejího manžela. Oba se střelnými zraněními na hlavách.

Podle sousedů se manželé před tragédií hádali, i když jinak byl jejich vztah na první pohled vyrovnaný a klidný. Dvojice za sebou měla několikaletý vztah, manželé však byli jen poslední rok. Drastickým krokem chtěl zřejmě partnerské nehody definitivně vyřešit. Během nákupu přišla Míše od manžela poslední textová zpráva. „Je třeba si odpouštět,“ zněla podle deníku Plus JEDEN DEŇ.

Tragédii nerozumí ani Máriův zeť, Míšin otec. „Žili spolu harmonicky, všude chodili pohromadě. On byl vyrovnaný, neměl s nikým problémy. Jeho rodiče se trápí, nechápou, proč to udělal. Nevědí o tom, že by ho něco trápilo, nic jim předtím neřekl,“ popsal. Vzhledem k tomu, že Mário byl policista, případem se zabývala slovenská Policejní inspekce a Ministerstvo vnitra.

„Vyšetřovatel rozhodl ve věci zvlášť závažného zločinu vraždy, kterého se dopustil příslušník Policejního sboru, když úmyslně usmrtil svého nezletilého syna,“ uvedla mluvčí inspekce Andrea Dobiášová. Trestní stíhání bylo zastaveno kvůli úmrtí pachatele. Zároveň bylo zastaveno vyšetřování přečinu usmrcení policisty, protože vyšlo jasně najevo, že šlo o sebevraždu.