Telefon, foťák, elektrokolo, notebook, hračky, ale dokonce i elektronická cigareta – to všechno jsou věci, které s vámi jedou na dovču. Co mají společné? Fungují na lithiové baterie. Nechceme nikoho strašit, ale víte, že v případě přehřátí můžou začít hořet, nebo i explodovat?

Baterie je skvělý vynález, ovšem k fungování potřebuje optimální podmínky. Extrémní teploty, ať už nízké, nebo naopak příliš vysoké, jí nedělají dobře. Největší nebezpečí představuje přehřátí.

„V létě, kdy cestujeme, trávíme čas u vody nebo sportujeme, nastává obzvlášť riziková situace. Při sportu může zařízení s baterií velmi jednoduše upadnout a baterie se tak mechanicky poškodit – to platí například pro ty z mobilu nebo elektrokol,“ upozorňuje Kateřina Vránková z neziskovky Ecobat, která se zabývá sběrem starých baterií s tím, že zapomenutý přístroj v autě vystavený prudkému slunci se snadno přehřeje a u vody může navlhnout...

Na tohle pozor!

Přehřátí

Baterie nevystavujte přímému slunci, nebezpečí, že se přehřejí a poškodí, hrozí už při teplotách 50 °C. Rapidně se zkracuje životnost, horkem se deformují a dochází k nevratnému poškození zařízení.

U lithiových existuje riziko, že v důsledku poškození či přehřátí dojde k chemické reakci, a tedy požáru či výbuchu. Baterie hoří rychle a oheň dosahuje teploty až 1000 °C.

Vlhkost

Ve vlhkém prostředí může dojít ke korozi některých součástek, takže baterie přestane fungovat. Pokud jedete k moři, »oblékněte« mobil do voděodolného obalu.

Náraz

Když vám baterie spadne nebo nastane situace, kdy by mohlo dojít k narušení obalu, vždy ji důkladně zkontrolujte a sledujte, jak se chová při nabíjení. Je-li očividně poškozená, raději ji vůbec nenabíjejte.

Video Video se připravuje ... Jednoduchý trik prozradí, zda jsou baterie nabité. Adam Jaroš

Jak nakládat s poškozenými?

„Pokud je poškozená baterie pevně umístěna v zařízení, vypněte jej a již nenabíjejte. Je-li nafouklá, nesnažte se ji demontovat nebo propichovat. Plyn, který by se z ní uvolnil, je nejen hořlavý, ale také nezdravý. Zařízení zaneste do servisu,“ doporučuje Kateřina Vránková. Pokud se chcete zbavit celého přístroje, nemusíte baterii vyjímat. Zamiřte tam, kde jsou zaměřeni na sběr elektroodpadu – sběrné dvory, prodejci a servisy.

Box napoví

Pokud tápete, kam která baterie patří, pomůže vám sběrný box Ecocheese (lze objednat zdarma na ecobat.cz). Díky různým otvorům zjistíte, jaké baterie patří do sběrného místa a které je třeba vracet prodejci, odvézt do sběrného dvora nebo odevzdat do sítě zaměřené na stará elektrozařízení.

Kam s vybitými?

✔ Vyhraďte si pro ně doma jedno místo.

✔ Neskladujte baterie v kovových nádobách, aby nedošlo ke zkratu.

✔ Kontakty baterií přelepujte, předejdete zkratům.

✔ Nenechávejte je doma zbytečně dlouho, mohou vytéct a poškodit nábytek.

✔ Plný box odneste na nejbližší sběrné místo.

Video Video se připravuje ... Pes poškodil baterii, zapálil dům. The Tulsa Fire Department