Řidič u Košic vjel do protisměru a srazil skupinu chodců: Emilián (†27) a Róbert (†15) zemřeli

Místo srážky auta se skupinou chodců nedaleko obce Veľká Ida
Autor: nkc - 
1. prosince 2025
11:23

U slovenské obce Veľká Ida došlo v sobotu k obrovské tragédii. Řidič srazil skupinu chodců, když vjel do protisměru. Emilián a Róbert vážným zraněním na místě podlehli. Jednu z přítomných dívek museli záchranáři převézt do nemocnice. Nepozorný řidič se nejspíš vyhýbal dírám ve vozovce a dostatečně se nevěnoval jízdě.

V sobotu 29. listopadu došlo nedaleko slovenské obce Veľká Ida směrem na Košice k nešťastné tragédii. Řidič (30) srazil skupinu čtyř chodců, když vjel do protisměru. Nepozornost za volantem si vyžádala dva mrtvé a jednu zraněnou dívku.

Emilián (†26) a Róbert (†15) střetu na místě podlehli. Podle TV JOJ měl náraz jednu z obětí dokonce odhodit až do příkopu u silnice. Jejich mladší kamarádku (13) museli záchranáři přepravit do nemocnice.

Řidič vjel do protisměru úmyslně. Vyhýbal se kráterům v silnici a skupiny si údajně nevšiml. „(…) Pravděpodobně nevěnoval dostatečnou pozornost řízení a sledování situace v silničním provozu. Levou přední částí narazil do skupiny chodců, jdoucích bez jakýchkoliv reflexních prvků po levé straně silnice z pohledu řidiče,“ popsala policejní mluvčí Lenka Ivanová, sdílel server Jeden Deň Plus.

Dvě dívky ze skupiny chodců po střetu nejdříve z místa nehody odešly, později se ale vrátily. Jedna z nich utrpěla zranění, druhá vyvázla bez následků. Řidič podstoupil dechovou zkoušku i orientační test na drogy, obojí bylo negativní.

Témata:
nehodabouračkadopravní nehodaprotisměrstřetnepozornostSlovenskoreflexní prvkyKošicesilnicenemocniceVeľká Idazranění
