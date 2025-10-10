Při strašné nehodě zemřelo 6 lidí! Jediný přeživší Filípek (7) o smrti rodiny zatím neví
Mezi slovenskými obcemi Heľpa a Závadka nad Hronom došlo ve středu k naprosto katastrofické nehodě. Při čelní srážce dvou aut přišlo o život šest lidí a to včetně jednoho nezletilého. Jediným přeživším se stal sedmiletý Filípek, který utrpěl těžká zranění.
Rodiče Veronika (†35) a Marek (†36) měli se syny namířeno na pohotovost. Veroniku totiž popadla urputná bolest v kříži. A protože rodina dělala všechno dohromady, vydali se všichni maminku podpořit. „Měla bolesti, tak poprosila manžela, aby ji odvezl k doktoru. Děti samozřejmě vzali taky, všude chodili spolu,“ řekl deníku Nový Čas bratr zesnulé Veroniky Roman.
Podle policie k nehodě došlo kvůli předjíždění. Rodinka se na dlouhém a rovném úseku silnice rozhodla předjet auto před sebou. Řidič si však vybral tu nejhorší možnou chvíli. V protisměru totiž zrovna jelo auto s trojicí mladíků vracejících se z práce. Seděli v něm bratranci Tomáš (†28) a Viliam (†20) a jejich kamarád a kolega Pavel (†23).
Výsledná kolize byla katastrofální. Oběti nehody museli ze zdemolovaných aut hasiči vystříhávat. Jedno z aut skončilo ve svodidlech. Na místo zamířil i soudní znalec, který okamžitě započal vyšetřování.
Filípek ještě nic neví
Strašlivou nehodu přežil pouze sedmiletý Filípek. Sám však utrpěl vážná zranění. „Dětský pacient absolvoval chirurgické zákroky a je mu poskytována intenzivní péče. Jeho stav nadále monitorujeme,“ uvedla mluvčí dětské fakultní nemocnice Alena Šperková.
Podle strýce Romana má chlapec zlomené obě nohy a ruku. Měl prý podstoupit i operační zákrok na hlavě. Jeho bratrovi mezitím ve škole zřídili pietní místo. „Filípek ještě ani netuší, co se vlastně stalo,“ řekl Roman. Jeho sestra s manželem si prý nedávno pořídili dům, který začali postupně rekonstruovat. „Chtěli, aby každý syn měl svůj pokojíček. Budou nám tu hrozně chybět. Nevím, jak to bez nich zvládneme. Všichni jsou zničení,“ dodal muž smutně.
Mlčení prolomil i dědeček jednoho z mladých mužů, kteří přišli o život ve druhém autě. Vnuk Pavel, který seděl za volantem, byl podle něj skvělý řidič. „Měl už i vlastní rodinu, tříletého syna a roční dcerku. Jeho žena to zvládá jen velmi těžce,“ popsal Pavel starší se slzami v očích. „Já na něj ještě čekal. Dlouho do noci jsem vyhlížel auto, ale nikdo nepřijel,“ uzavřel.