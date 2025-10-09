Balkon se zřítil přímo na chodník: Žena přežila jen zázrakem
Ženu v řeckém městě Lavrio v úterý skoro rozmáčkl mnohatunový balkon! Ze zatím neobjasněných příčin se zřítil přímo na chodník. Žena stihla jen popadnout igelitku s nákupem a odběhnout o pár metrů vedle. Díky svým reflexům si pravděpodobně zachránila život!
Nebýt ženiny bleskové reakce, incident by skončil tragédií. Na místo, kde stála před pouhými vteřinami, se zřítily tuny betonu a těžkých kovových podpěr. Po úniku jisté smrti se jí podlomila kolena. Zatímco se k místu začali sbíhat vyděšení lidé, nevěřícně si dřepla a své druhé narození rozdýchávala. Sutiny zasáhly i auta zaparkované u chodníku a způsobily na nich rozsáhlé škody.
Nikdo jiný se v zóně dopadu naštěstí nenacházel. „Nedošlo k žádným zraněním. Evidujeme pouze poškození budovy a několika aut,“ uvedli na facebooku hasiči města Lavrio. U příspěvku zveřejnili i fotky katastrofálních následků. Auta stojící před budovou lékárny skončila po zásahu troskami na odpis. Žena by zřejmě při sebemenším zaváhání neměla šanci přežít.
Podle deníku Kathimerini na místě zasahovaly dva hasičské vozy. Pohotová žena z nehody vyvázla s drobnými oděrkami. „Fotky z místa naznačují, že došlo k pádu vyššího balkonu na nižší a následně se zřítily oba,“ uvedl deník. Příčinu neštěstí policie vyšetřuje.
