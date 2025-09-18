Smrt kvůli náměsíčnosti: Holčička (4) spadla z balkonu
Čtyřletá holčička vypadla z pátého patra a na následky poranění zemřela! Její tragický konec zapříčinila náměsíčnost. Ta se u ní objevila už po několikáté, tentokrát se jí stala osudnou. Situaci musela řešit její patnáctiletá sestra.
7. září ve Španělsku vypadla čtyřletá holčička z balkonu pátého patra. V nemocnici pak o pět dní později podlehla zraněním a zemřela. Nešťastná náhoda byla podle vyšetřovatelů zapříčiněná náměsíčností, na kterou údajně trpěla.
Když se dívka vydala ve spánku na balkon, ani jeden z rodičů nebyl doma. Vylezla na zábradlí, ztratila rovnováhu a spadla na auto zaparkované před domem. Od něj se odrazila a dopadla na zem, informoval deník Daily Mail.
Celou hrůzostrašnou situaci musela řešit její patnáctiletá sestra! Ta měla kromě ní na starosti ještě jejich ročního bratra. Po pádu dívka ještě žila a v jejím špatném stavu se rodiče rozhodli, že ji vezmou do místního zdravotního střediska. Až odtamtud byla převezena do místní nemocnice.
Přestože se událost stala v prvním zářijovém týdnu, zprávy o dívčině smrti se začaly objevovat až 16. září. Den před zveřejněním, nedaleko dívčina pádu, srazilo auto kočárek s dvacetidenním novorozencem. Vozidlu selhala ruční brzda a to se nekontrolovatelně rozjelo z kopce. Dítě na místě umřelo. Jeho matka byla s těžkými zraněními převezena do nemocnice.
