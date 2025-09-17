„Osobní automobil VW Passat se při předjíždění čelně střetl s protijedoucí dodávkou Renault,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek. K nehodě došlo kolem půl osmé večer.
Spolucestující žena (†53) z osobního automobilu pravděpodobného viníka nehody i přes oživovací pokusy záchranářů na místě zemřela. Při nehodě se navíc zranily čtyři osoby.
„Jedna osoba zemřela, přes veškerou naši snahu se nepodařilo obnovit její životní funkce. Další tři osoby jsme se středně těžkými zraněními transportovali k další péči do zdravotnických zařízení, z toho jednu osobu letecky," dodala mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.
Záchranáři ošetřili také dítě. Sanitka jej přepravila do brněnské Dětské nemocnice k vyloučení vážnějších zranění. Silnice, která je obchvatem Pohořelic, zůstala až do úterní půlnoci kvůli vyšetřování a úklidu uzavřená. Policie odkláněla dopravu přes město.
Tragická nehoda v Letovicích
V Letovicích na Blanensku skončila ve středu před polednem tragicky jízda seniora na elektrokoloběžce. Ten se vyhýbal zaparkované dodávce, jenže o ni zavadil a dostal se na silnici do protisměru, kde ho srazil osobák. „Senior vážným zraněním přes oživovací pokusy záchranářů na místě podlehl," uvedl policejní mluvččí.
VIDEO: Osobák v protisměru usmrtil dva motorkáře.
