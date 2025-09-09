Řidič linkového autobusu Igor nepřežil střet s kamionem: Náklaďák s defektem vjel do protisměru
V pondělní 8. září ráno se na východním Slovensku udála tragická dopravní nehoda autobusu a kamionu. Při srážce utrpělo přes 30 lidí zranění, do nemocnic mířily sanitky i evakuační autobus. Řidič linkového autobusu Igor svým zraněním podlehl. Pro oblíbeného šoféra smutní stovky cestujících, sociální sítě zaplavily dojemné vzkazy plné vzpomínek a poděkování.
Ke střetu došlo za obcí Drienovec směrem na Turňu nad Bodvou. Podle policie měl kamion defekt, kvůli němuž přejel do protisměru a střetl se čelně s linkovým autobusem. V něm cestovaly desítky lidí. Na místě zasahovaly záchranné složky a silnice musela být uzavřena. Vrtulník přepravil těžce zraněného Igora, jeho život se však nepodařilo zachránit.
Dlouholetý řidič vozil lidi na lince Dobšiná – Moldava – Košice. V místních skupinách na facebooku se objevily stovky kondolenčních zpráv. Mnozí vzpomínali, že je denně vozil do školy či práce a šlo o slušného a obětavého člověka. „Nikdy jsem se nebála s Vámi cestovat.... Dávejte na nás pozor na cestách i z nebeských výšin. Budete nám chybět,“ vzkázala jedna cestující. „Je mi to velmi líto, dobrý, ochotný a slušný člověk. Měl se ještě těšit ze života a z krásné rodinky," napsala další.
„Připojujeme se i řidiči autobusů z Trnavy, je nám to velmi, velmi líto, toto se nemělo stát, bereme to velmi osobně a je nám smutno za kolegu. Odpočívej v klidu,“ kondolují kolegové řidiči.
Košická univerzitní nemocnice Louisa Pasteura aktivovala traumatologický plán. Přijala 21 zraněných, dva z nich ve velmi vážném stavu. „Jeden pacient, převezený vrtulníkem, bohužel zemřel,“ potvrdila smutnou zprávu slovenským médiím mluvčí Ladislava Šustová. Další zranění byli ošetřeni v nemocnicích v Šaci a Rožňavě.
Řidič kamionu byl na místě podroben dechové i drogové zkoušce, obě vyšly negativně. Vyšetřování nehody pokračuje.
