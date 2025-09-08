Královna krásy schovala mrtvé novorozeně ve skříni: V jejím státě platí přísný zákaz potratů

8. září 2025 
8. září 2025
16:08

Americká královna krásy a rozleskávačka skončila v sobotu v poutech za schování tělíčka svého novorozeného dítěte ve skříni. Laken Snellingová z Kentucky svůj porod zatajila a mrtvolku hodila do igelitového pytle spolu se všemi čisticími prostředky, které po porodu použila. Přesná příčina úmrtí dítěte není zatím známá.

Policisté na místo vyráželi v sobotu dopoledne kvůli hlášení o novorozenci v bezvědomí. Při příjezdu jim nezbývalo bohužel už nic jiného, než konstatovat smrt. Snellingová se jim po zatčení přiznala, že se jedná o její dítě, které nedávno porodila. „Přiznala se k zatajení porodu a k ukrytí všech důkazů. Čisticí prostředky, které během toho použila, dala i s mrtvým tělíčkem do jednoho igelitového pytle a ten ukryla ve skříni,“ napsali podle deníku Daily Mail policisté.

Podle prvotních policejních zpráv bylo tělíčko v pytli ještě zabalené do ručníku. Přesná příčina úmrtí dítěte zatím není známá. Čin je nepochopitelný obzvlášť proto, že Laken v červenci nahrála na sociální sítě video, kde mluví o svém snu stát se matkou.

Snellingová v minulosti dělala roztleskávačku a v posledních letech se začala věnovat soutěžím krásy. Na University of Kentucky byla také členkou akrobatického týmu. „Můžeme potvrdit, že byla naší členkou poslední tři sezóny. Všechny ostatní otázky by ale měly směřovat na policii,“ vyjádřilo se vedení týmu. Na univerzitě studovala péči o zdravotně postižené.

Ve státě Kentucky platí od roku 2022 přísný zákaz potratů. Výjimky se neudílí ani v případě znásilnění nebo incestu. Jediná legální varianta je v případě, že by porod mohl ohrozit život a nebo způsobit trvalé následky matce.

