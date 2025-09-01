Adam (†16) spáchal sebevraždu: Navedla ho AI, zoufají rodiče
Manželé Rainerovi z Kalifornie podali žalobu na společnost OpenAI, stojící za chabotem ChatGPT. Jejich syna Adama (†16) podle nich umělá inteligence navedla k sebevraždě. V žalobě v úterý uvedli mimo jiné příklady konverzací, kde spolu probírali různé způsoby ukončení života.
V žalobě podle webu BBC manželé Matt a Maria Rainerovi obvinili společnost ze zabití z nedbalosti. Jejich syn Adam začal umělou inteligenci využívat v září loňského roku. Nejprve jako nástroj pro pomoc s úkoly. Postupně si s ní začal „povídat“ i o svých zájmech a ambicích budoucího studia na vysoké škole. „Během pár měsíců se ChatGPT stalo chlapcovým nejdůvěrnějším společníkem,“ uvedla obžaloba.
Později se začal svěřovat i se svými osobními problémy. Do chatu dokonce prý i nahrával fotky zachycující sebepoškozování. Umělá inteligence upozornila na riziko takového chování, chlapci ale nijak dál nepomohla. V posledních dnech se měl Adam svěřit i se svým smutným plánem ukončit vlastní život a začal rozebírat různé druhy sebevražd. „Díky, že jsi o tom se mnou upřímný,“ odpověděl mu údajně ChatGPT. „Nemusíš chodit kolem horké kaše, vím, s čím potřebuješ poradit,“ měl napsat. V den, kdy měly tyto zprávy proběhnout, našla matka Adama oběšeného.
Rodiče Firmu OpenAI viní i z toho, že za smrtí jejich syna může být návykovost jejich technologie. ChatGPT podle nich za cenu většího zájmu uživatelů upustili od některých bezpečnostních opatření. S tím však vedení společnosti nesouhlasí. „Nejde nám o co největší pozornost. Nechceme sbírat kliknutí, ale doopravdy pomáhat lidem,“ uvedli zástupci společnosti. Jejich software je prý nastaven tak, aby rady k sebepoškozování neposkytoval. Místo toho se má prý sebevražedné myšlenky snažit mírnit a uživatele navést k odborné pomoci.
Rodičům Adama vyjádřili upřímnou soustrast. Uznali také, že v minulosti již došlo k situacím, kdy se ChatGPT v podobných momentech zachoval nevhodně.
Pokud se někdo ocitne v psychické krizi, může se obrátit na odbornou pomoc. Linka bezpečí poskytuje anonymní podporu pro děti a mládež na čísle 116 111. Linka důvěry pomáhá lidem v těžkých situacích na čísle 1212. Krizové centrum RIAPS v Praze je dostupné na telefonním čísle 222 580 697.
