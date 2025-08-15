Pro radu umělé inteligence si muž (60) z USA přišel kvůli tomu, že chtěl ze svého jídelníčku vyloučit sůl. ChatGPT mu jako alternativu doporučil užívat bromid sodný! Náhradu Američan používal měsíce. O případu informoval odborný časopis Annals of Internal Medicine.
Postupem času došlo v chování muže k obrovské změně. Byl například přesvědčený, že se ho snaží otrávit soused! Abnormální hodnoty krevního tlaku naznačovaly problémy s minerální rovnováhou. Problémy dělal také v nemocnici, kde nakonec skončil. Měl extrémní žízeň, ale pít chtěl pouze vlastní destilovanou vodu. Jakékoliv jiné nabídnuté pití rázně odmítnul. Ošetřující lékaři mu diagnostikovali vzácný případ otravy bromidem.
Jeho stav se během jednoho dne zhoršil. Začal mít halucinace a paranoiu, z nemocničního zařízení se dokonce pokusil utéct! Po třech týdnech v nemocnici jej lékaři stabilizovali, Američan pak následně skončil v psychiatrické léčebně.
