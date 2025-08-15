Hustý černý kouř byl viditelný již z velké dálky. „V tu dobu pracovalo v hale 171 osob, které ji opustily ihned po vyhlášení poplachu a seřadily se na shromaždišti,“ uvedla mluvčí hasičů Kamila Langerová.
Hasiči nasadili pro boj s ohněm vodní proudy z výškové techniky. „Jednotky to zvládly za hodinu, ale dohašování trvalo další dvě,“ dodala mluvčí. Škoda činí asi půl milionu korun, příčina je v šetření.
Na místě pomáhaly jednotky ze stanic v Kopřivnici a Novém Jičíně, ale také dobrovolné jednotky z obcí Příbor, Studénka, Mošnov a Kopřivnice. Zasahovala také podniková jednotka Letiště Ostrava.