K vážné nehodě okamžitě vyjeli záchranáři. Panovala obava o osud cestujících. „Vyproštění pěti cestujících nebylo nutné, protože autobus opustili zadními dveřmi,“ uvedla mluvčí hasičů Kamila Langerová.

Řidič (†30) v Ústí naboural trolejbus, vylezl okénkem a zkolaboval: Záchranáři ho už neoživili

Při srážce s trolejbusem zemřel v Ústí nad Labem řidič osobního vozu.

Navíc stihli ještě před příjezdem sanitky oživovat řidiče autobusu. Pro něj přiletěl vrtulník a v kritickém stavu jej přepravil do FN v Ostravě.

Důležité bylo také zajistit autobus, který byl v příkopě povážlivě nakloněný. „Hasiči jej zajistili pomocí stabilizačních tyčí a navijáku. O jeho vyproštění se postará specializovaná firma,“ dodala Langerová.

VIDEO: Strážník Petr o dovolené zachraňoval: Pohotově vytáhl rodinu z havarovaného auta.

Video
Video se připravuje ...

Strážník Petr o dovolené zachraňoval: Pohotově vytáhl rodinu z havarovaného auta Městská policie Brno

Fotogalerie
6 fotografií
V Tiché na Novojičínsku havaroval autobus. Jeho řidiče (59) postihla zástava srdce.
V Tiché na Novojičínsku havaroval autobus. Jeho řidiče (59) postihla zástava srdce.
Autor: HZS Moravskoslezského kraje