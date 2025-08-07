K vážné nehodě okamžitě vyjeli záchranáři. Panovala obava o osud cestujících. „Vyproštění pěti cestujících nebylo nutné, protože autobus opustili zadními dveřmi,“ uvedla mluvčí hasičů Kamila Langerová.
Navíc stihli ještě před příjezdem sanitky oživovat řidiče autobusu. Pro něj přiletěl vrtulník a v kritickém stavu jej přepravil do FN v Ostravě.
Důležité bylo také zajistit autobus, který byl v příkopě povážlivě nakloněný. „Hasiči jej zajistili pomocí stabilizačních tyčí a navijáku. O jeho vyproštění se postará specializovaná firma,“ dodala Langerová.
