Muž v Jaroměři zapálil školku?! S policisty nespolupracuje
Policie obvinila dvaačtyřicetiletého muže, který podle ní ve středu založil požár mateřské školy v Jaroměři na Náchodsku, z obecného ohrožení, poškození cizí věci a krádeže. V případě prokázání viny mu hrozí až osm let vězení. Co bylo motivem žhářského útoku, policie neví, protože obviněný nespolupracuje.
Na místě bylo několik ohnisek požáru, brzy bylo zřejmé, že požár někdo úmyslně založil. Oheň způsobil škodu přes tři miliony korun, obviněný navíc ze školy ukradl elektroniku.
„Zjištěné okolnosti nasvědčují tomu, že do budovy vnikl neoprávněně pomocí klíčů, o jejichž úschově věděl,“ uvedla mluvčí policistů Karolína Macháčková. Odcizené věci podle ní mají hodnotu 4000 korun. „Jeden z odcizených notebooků muž na výzvu policistů dobrovolně vydal,“ uvedla mluvčí.
Kriminalisté také zjistili, že má na svědomí i další trestnou činnost. V květnu podle policie v Jaroměři hodil plastový obrubník na zaparkované vozidlo, čímž způsobil škodu přes 30.000 korun a v červnu pak dvakrát neoprávněně vnikl na oplocené pozemky rodinných domů, jednou v Jaroměři, podruhé v obci Blešno.
„V souvislosti s těmito skutky mu bylo sděleno obvinění z přečinu poškození cizí věci a pokračujícího přečinu porušování domovní svobody. Není vyloučeno, že obviněný má na svědomí i další trestnou činnost,“ uvedla Macháčková.
Policisté dali soud návrh na vzetí obviněného do vazby. Důvodem je obava, že by se mohl vyhýbat trestnímu řízení a pokračovat v nezákonném jednání.