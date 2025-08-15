Drama na vrcholu Tater: Turistu přepadl panický záchvat
Horské záchranáře zaměstnal turista (25), který dostal po výstupu na Gerlachovský štít panický záchvat. Muž se odmítal pohnout, na místo museli vyrazit záchranáři.
Na místo nejvyšší slovenské hory vyrazili horští profesionálové spolu s kolegy z letecké záchranné služby. Turista na vrcholu zamrznul, dostal panický záchvat! O případu informovala televize JOJ.
„Opravdu je to extrémní situace. Nestává se to často, ale věřím tomu, že něco takového může nastat. Člověk má v hlavě nastaveno, že dál neudělá ani krok,“ uvedl horský vůdce Horské záchranné služby Igor Trgiňa.
K turistovi se záchranáři museli slanit. „Nemáme tolik času, abychom lidi přesvědčovali, ať s námi jdou dobrovolně. Když k nám přijde ocelové lano, už není čas na reptání,“ dodal k případu záchranář horské služby Peter Tomko. Turistu v nesnázích záchranáři z místa evakuovali.
Případ turisty není přitom v Tatrách ojedinělý. Nejčastěji lidi panika přepadne při sestupu. „Nejvíce ho umí rozhodit únava a pocit nepohody – tedy nedostatek energie. Je unavený, přecenil své schopnosti nebo podcenil příjem tekutin či kalorií. Tehdy se spustí spirála a už se to jen zhoršuje,“ řekl zmíněné televizi ředitel Horské záchranné služby a horský vůdce Martin Matúšek.
