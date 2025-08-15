Policisty na nebezpečný kamion, který hrozil každou chvíli převrácením, upozornil jeden z projíždějících řidičů. „Na krizovou linku ohlásil kličkující kamion, kterému scházelo kolo od návěsu,“ řekla mluvčí policie Petra Hrůzová.

Nepil, ale měl šílený nápad

Vzhledem k tomu, že kamion a „tříkolka“ rozhodně nejsou totéž, vyrazily hlídky dálniční policie okamžitě hledat problematický vůz. Řidiče dostihly na sjezdu u průmyslové zóny Blučina.

„Dechová zkouška u řidiče byla sice negativní, ale co policisty vyděsilo, byl pohled na chybějící kolo u zadního návěsu. Řidič přitom přiznal, že jede ze Slovenska do Polska a věří, že tam se svojí úpravou bez kola dojede,“ pokračovala mluvčí policie.

To si ovšem policisté rozhodně nemysleli. Řidiči na místě uložili pokutu ve výši 10 tisíc korun a další jízdu kamionu okamžitě zakázali. Policisté v této souvislosti děkují oznamovateli, neboť zřejmě jen díky jeho upozornění, nedošlo k závažné dopravní nehodě.

Autor: Policie ČR