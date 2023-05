Rak

Milí Raci, nenechte nic náhodě a zaměřte se na pracovní oblast. Právě v ní máte obrovské šance uspět a ukázat, co ve vás dřímá. Jestliže byste tuto šanci promeškali, byla by to velká škoda. Soustřeďte se na týmovou práci, máte organizační schopnosti.