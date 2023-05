Řidička Lucia (32) zabila cyklisty Petra (†46) a Andreu (†50): Je na svobodě a chce zpátky řidičák!

Když si partneři Petr (†46) a Andrea (†50) vyjeli v srpnu roku 2018 na cyklistickou vyjížďku, nikdo z nich netušil, že se jim cesta stane osudnou. Nedaleko slovenské obce Mnichova Lehota do dvojice cyklistů ve vysoké rychlosti najela známá fitness kráska Lucia Kristová (32).

Muž svým zraněním na místě podlehl, Andrea o život bojovala ještě několik dní v trenčínské nemocnici. I ona ale nakonec zemřela. Krajský soud v Trenčíně řidičce v roce 2021 uložil osmnáct měsíců nepodmíněně a uložil jí i trest zákazu činnosti řídit motorová vozidla po dobu 6 let.

Není den, kdy bych toho nelitovala

Lucia byla během srpna 2022 podmíněně propuštěna. Tento týden předstoupila milovnice fitness před Okresním soudem v Trenčíně, kde prosila o prominutí zbytku zákazu řízení motorových vozidel. „Chci k tomu říct jen tolik, že skutku, který se stal, lituji. Není den, kdy bych toho nelitovala. Myslím si ale, že už uplynula dost dlouhá doba,“ hájila se před soudem žena.

Zazněly také důvody, proč by měla Lucia podle jejích požadavků dostat řidičák zpět. „Zanedlouho to bude už pět let od nehody a řidičák potřebuji, abych se mohla věnovat své práci plnohodnotně. S přítelem také plánujeme do budoucna miminko, takže řidičák bych velmi potřebovala,“ uvedla Slovenka před soudem.

Cesty MHD jsou prý náročné

Tomu žena také argumentovala, že cestování do zaměstnání veřejnou dopravou je pro ni náročné a neumí si to představit s budoucím potomkem. Podle informací slovenského deníku Plus JEDEN DEŇ soud nakonec její žádosti vyhověl a podmínečně upustil od zbytku trestu zákazu činnosti řízení ve zkušební době v trvání tří let.