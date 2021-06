Tragicky dopadla nehoda, která se stala v létě v roce 2018 za obcí Mníchova Lehota. Milovnice fitness Lucia Kristová. tam svým autem ve vysoké rychlosti srazila Petra (†46) a jeho přítelkyni Andreu (†50), kteří se vydali na projížďku na kole. Peter zemřel na místě, Andrea byla převezena do trenčínské nemocnice. O život bojovala několik dní, ale nakonec svůj boj prohrála.

Lucia stanula před Okresním soudem v Trenčíně, před nímž se kála. „Jsem vinná ze spáchání skutsku, který mi klade obžaloba za vinu,“ uvedla tehdy před soudem s tím, že dokonce rodinám poslala dopisy. Od soudu nakonec odešla s podmínečným trestem odnětí svobody na dva roky se zkušební dobou na tři roky a navíc dostala zákaz řídit motorové vozidlo jakéhokoliv typu na dobu šest let. S trestem však nebyl spokojený prokurátor, který se proti němu odvolal a tak podle informací slovenského deníku Nový Čas se Lucia znovu objevila před soudem. Tentokrát stanula před senátem Krajského soudu v Trenčíně.

Před soudem se znovu kála. „Je mi líto, co se stalo, vím, že jim to život už nevrátí, sama jsem přišla o blízké a je mi to velmi líto. Vím, že se to nedá vrátit zpět, je mi to líto a omlouvám se vám,“ měla podle výše zmíněného deníku říci soudu. „Je zřejmé, že poškození neměli žádnou příčinu na vzniku nehodu, tu nese výlučně obžalovaná,“ poznamenal soudce, který jí přiřkl vyšší trest, který však osobně neslyšela. Před verdiktem odešla od soudu s tím, že se jí udělalo nevolno. „Předpokládal jsem na 99 procent, že se to stane,“ uvedl obhájce rodiny zesnulé Andreji Jaroslav Penc. „Běžně to dělají i jiní z obavy, aby nebyl nařízen okamžitý výkon trestu,“ dodal.

Soud jí uložil osmnáct měsíců nepodmíněně. Konečný verdikt dostala tři roky po nehodě. Rozsudek je pravomocný a již se proti němu nelze odvolat.

