Podle nejnovějších zjištění slovenských médií mělo k nehodě dojít při jízdě, nikoli při nastupování do výtahu, jak se předpokládalo. Podle zdroje blízkého vyšetřování ale nebyl v tu dobu výtah určen k přepravě osob. Uvnitř proto chyběl ovládací panel tak, aby se dala dát dovnitř například taška a tu si pak dotyčný mohl zvenčí přivolat do svého patra.

Bohužel, to se nejspíše stalo mladé mamince i jejímu miminku osudným. Jak uvedl zpravodajský portál Plus Jeden Deň, maminka měla i přes zákaz vlézt do kabiny i s kočárkem. Přivolat výtah měla její příbuzná. Následně mělo dojít k zaseknutí kočárku o otevřené dveře, a nakonec k neštěstí samotnému.

Tuto zprávu slovenskému serveru nepřímo potvrdil i manažer přední firmy přes výtahy na Slovensku Rastislav Tuchyňa. „Předpokládáme, že výtah buď někdo přivolal, nebo došlo k chybě spínače obvodu a výtah se samovolně pohnul směrem dolů, což způsobilo, že paní přepadla a zůstala zaklíněná mezi kabinou a stěnou výtahové šachty,“ uvedl.

K tragické nehodě došlo 9. května v Legionářské ulici v Bratislavě na jednom z tamních sídlišť. Matku Ninu (†25), kterou i s kočárkem výtah přimáčkl ke stěně šachty, pomáhali v osudný moment vyprostit sousedé a později i hasiči. Její třítýdenní miminko zemřelo na místě, žena skončila s velmi vážnými zraněními v nemocnici. O několik dní později jim bohužel podlehla.