Několik dní bojovala v nemocnici o život maminka Nina, která utrpěla vážná zranění při havárii výtahu v Legionářské ulici v Bratislavě. Její třítýdení syn na místě zemřel. Žena byla v kritickém stavu převezena do nemocnice. Podle slovenských médií utrpěla mnohočetná poranění hlavy a hrudníku.

V neděli odpoledne nastoupila do výtahu v jednom z bytových domů v Legionářské ulici v Bratislavě maminka Nina se svým synem. Třítýdenního chlapce vezla v kočárku. Ve chvíli, kdy však nastoupila dovnitř, stroj se zatím z nejasných příčin rozjel s otevřenými dveřmi!

Pětadvacetiletá Nina zůstala zaklíněná ve výtahu. Poté, co se mladou maminku záchranářům podařilo vyprostit, byla v kritickém stavu převezena do nemocnice. Novorozence se už ale zachránit nepodařilo. „Batole se i navzdory velké snaze zasahujících složek oživit nepodařilo,“ uvedli tehdy hasiči pro slovenský deník Plus Jeden Deň. Zemřel na místě.

Slovenská média tento týden informovala, že stav maminky je mimořádně kritický a je v umělém spánku na oddělení ARO. V pátek přišla zdrcující zpráva. Žena svůj boj o život prohrála. Podle informací slovenského deníku Noviny.sk utrpěla mnohočetná zranění hlavy a hrudníku. Havárie výtahu se vyšetřuje. Soudní znalec pro výše zmíněný deník uvedl, že havárii mohl způsobit jak spínač ve výtahových dveřích,tak i stáří výtahu.

VIDEO: Maminka Nina (†25), která při havárii výtahu přišla o syna (†3 týdny), zemřela