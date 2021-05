Bratislavu v neděli šokoval incident, který se stal v Legionářské ulici. Máma Nina (25) se svým miminkem, které bylo v kočárku, nastoupila do výtahu v jednom z tamních domů a v tu chvíli došlo k tragédii. Výtah se rozjel a maminka zůstala zaklíněná. Její třítýdenní dítě zemřelo, žena byla převezena do nemocnice. Její stav je podle informací slovenských médii kritický. Proč k tragédii došlo, zatím není jasné, ovšem podle soudního znalce by na vině mohl být spínač ve výtahových dveřích.