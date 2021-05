V listopadu roku 2019 v bratislavském přístavu našel jeřábník tělo ženy. Mladá učitelka byla promočená od pasu dolů, byla prochladnutá a svíjela se bolestí. Na sobě měla jen sukni, silonky a svetr. Muž na místo okamžitě přivolal lékařskou pomoc, ale už se ji nepodařilo zachránit. Zemřela v sanitce na cestě do nemocnice.

Podle informací slovenského deníku Plus Jeden Deň její tělo leželo tři dny v márnici, než ji policie identifikovala jako Violu M., učitelku angličtinu a modelku, která pocházela z města Snina. Vyšetřovatelé nejprve případ vyšetřovali jako trestný čin, ovšem nakonec případ odložili s tím, že si mladá žena zranění způsobila sama a to opakovanými pády.

Prokurátor Matej Izakovič pro deník SME uvedl, že to potvrzují provedené znalecké posudky a dodal, že případ Violy není uzavřený, ale pozastavený. Pokud by se tedy v budoucnu objevila nová informace, policie by ji mohla prověřit. „A pokud by se ukázalo, že je relevantní, může se opět začít trestní stíhání,“ uvedl Izakovič. Mnoho věcí v případu zůstalo záhadou. Jak podotýká deník Plus Jeden Deň stále není jasné, kam zmizely Violininy osobní věci jako kabát, mobil či kabelka. „Na to neumím odpovědět,“ uvedl pouze prokurátor.

