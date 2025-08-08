Muži se během mrazivého dne vozili vlakem, načež zamířili přespat do skladu ve Frýdlantu. Dovnitř se měli dostat dírou v plotě. Zakotvili v prvním patře, kde byly uskladněny ochranné prostředky, elektrotechnické součástky a různé písemnosti.

„Jelikož jim byla zima, měli si právě z papírů rozdělat oheň na dřevěné podlaze a pak u něj usnout. Oheň se rozhořel tak, že je to vzbudilo. Nebyli schopni jej uhasit a z budovy měli utéci,“ popsala policistka Kateřina Kubzová.

Poplach a rozsáhlé škody

Jeden z výtečníků zavolal pod vymyšleným jménem z benzínky hasiče. To ještě netušil, co s kumpánem způsobili. Požár se rychle šířil, z blízkého obchoďáku bylo evakuováno 100 lidí, hasiči s plameny bojovali celý další den.

Policisté kumpány vypátrali hlavně díky kamerám. „Kriminalisté je obvinili z obecného ohrožení z nedbalosti. Škoda přesáhla 10 milionů korun. Trestní stíhání je vedeno na svobodě, hrozí jim až osm let vězení,“ uzavřela Kateřina Kubzová.

Obří požár průmyslové haly ve Frýdlantu nad Ostravicí způsobili dva bezdomovci, kteří si tam na Silvestra 2024 rozdělávali oheň pro zahřátí.
Autor: HZS Moravskoslezského kraje