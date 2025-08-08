Muži se během mrazivého dne vozili vlakem, načež zamířili přespat do skladu ve Frýdlantu. Dovnitř se měli dostat dírou v plotě. Zakotvili v prvním patře, kde byly uskladněny ochranné prostředky, elektrotechnické součástky a různé písemnosti.
„Jelikož jim byla zima, měli si právě z papírů rozdělat oheň na dřevěné podlaze a pak u něj usnout. Oheň se rozhořel tak, že je to vzbudilo. Nebyli schopni jej uhasit a z budovy měli utéci,“ popsala policistka Kateřina Kubzová.
Poplach a rozsáhlé škody
Jeden z výtečníků zavolal pod vymyšleným jménem z benzínky hasiče. To ještě netušil, co s kumpánem způsobili. Požár se rychle šířil, z blízkého obchoďáku bylo evakuováno 100 lidí, hasiči s plameny bojovali celý další den.
Policisté kumpány vypátrali hlavně díky kamerám. „Kriminalisté je obvinili z obecného ohrožení z nedbalosti. Škoda přesáhla 10 milionů korun. Trestní stíhání je vedeno na svobodě, hrozí jim až osm let vězení,“ uzavřela Kateřina Kubzová.
