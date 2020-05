Zubožená, promrzlá, lehce oděná a plná modřin a podlitin. V takovém stavu našli lidé 11. listopadu krásnou učitelku Violu (†34) ležet v bratislavském přístavu. Ještě pár hodin předtím byla podle kamerových záznamů v pořádku, měla na sobě kabát a také kabelku. Tak proč se následně ocitla bez dokladů a polonahá na hromadě starého železa v přístavu?

Odpověď na tuto otázku zatím marně hledá i policie. Ta začala trestní stíhání pro přečin zabití, ale konkrétního viníka zatím nenašli. Navíc, důkazy prý hovoří o tom, že učitelka mohla zemřít i bez cizího zavinění. Nejnovější závěry totiž hovoří o tom, že příčinou smrti Violy mohla být krevní sraženina. Prověřování počítače mladé ženy pak odhalilo, že si měla učitelka hledat na internetu příznaky, příčiny a průběh trombózy, kterou způsobují právě sraženiny.

Šéf stavební firmy nastříkal dětem do krku montážní pěnu: Zavraždit chtěl i exmanželku

Bohužel, policie ale zatím nemá jasný důkaz, že Viola hledala údaje o trombóze pro sebe. Kompletní znalecké posudky, a to včetně těch o jejím posmrtném stavu, nejsou ještě zcela hotové. Další variantou je prý pro policii možnost, že si Viola vzala život. Před smrtí se prý pokoušela kontaktovat kněze a podivně se měla omlouvat i svým známým. To je ale podle její rodiny holý nesmysl.

„Vždyť o trombóze si mohla hledat údaje třeba i pro nás,“ zní hlasy z okolí Violy, které se už také dozvědělo o tom, co si policie myslí o smrti jejich blízké. A nemohou tomu uvěřit. Ještě v zimě totiž vše jasně naznačovalo tomu, že měla být Viola brutálně zavražděná a některé zdroje dokonce hovořily i o tom, že měla mít poranění i v oblasti vagíny a konečníku, což by svědčilo o znásilnění. I s tou variantou nicméně pořád vyšetřovatelé počítají.

Silvie je už 19 let nezvěstná: Její matku teď šokoval nečekaný telefonát!

Pro rodinu je pak také nepřípustné, že by se Viola zabila sama. Byla to učitelka, v Bratislavě studovala na univerzitě a vyučovala anglický jazyk. Živila se také jako modelka, nafotila například kalendář a výtěžek z něj věnovala pro děti nakažené HIV v Kambodži. Těsně před svojí smrtí měla výstavu fotografií. Krátce po ní ale zmizela. „Nemyslím si, že by během toho nebo potom šla sama jen tak k Dunaji. Měla poraněné články prstů a pohmožděné achilovky. Kdyby ji chtěl někdo jen znásilnit, tak ji pak někde jen pohodí u Dunaje. Ale na tomhle si dal někdo záležet,“ napsala o smrti blízká kamarádka Violy. I ona totiž věří, že její přítelkyně zemřela cizí rukou.