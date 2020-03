V červenci roku 2018 vyrazila do Bratislavy na festival Pohoda se svými kamarádkami sedmnáctiletá Majka. Děvčata prožila víkend plný zábavy, ovšem jeho konec skončil tragicky. Byl teplý letní den a tak se parta kamarádů rozhodla zastavit v Púchově, aby si odpočinuli. Studentka obchodní akademie Majka a Kara se rozhodly, že se smočí v řece.

Smrtící nápad

„Vymyslely jsme to spolu, ale nechtěly jsme plavat, jen se trochu osvěžit ve vodě na břehu, bylo hrozné teplo," řekla tehdy pro slovenský deník Nový Čas Kara. Ovšem ve vodě je napadlo, že nezůstanou pouze u břehu, ale přeplavou rovnou na druhý břeh!

„Když jsme byly ve vodě, tak nás napadlo, co kdybychom Váh přeplavaly? Nepřesvědčila jsem ji, byl to náš společný nápad, kterého budu do konce života litovat,“ dodala Kara s tím, že právě tehdy, kdy začaly plavat, se Majka začala topit.

Nad hladinou ji neudržela

„Nezmizela hned pod hladinou, já jsem ji tahala za ruku a potom jsem ji měla chvíli na zádech a stále jsem křičela, aby se držela na hladině. Až když se začala ponořovat a docházel mi dech, tak jsem ji pustila a plavala jsem rychle k břehu. Byl to jen malý kousek. Majka stále bojovala," uvedla Kara s tím, že běžela pro pomoc, ale žádné auto nezastavilo, až po dlouhé chvíli zastavil řidič, který přivolal pomoc.

Po dívce se rozmohlo pátrání. Až po třech dnech potápěči našli její tělo. „Bude nám moc chybět, byla velmi veselá, usměvavá a vždy dobře naladěná. Nyní se loučíme nejen s ní, ale i s jejím nekonečným úsměvem, který rozdávala,“ uvedl Majčin kamarád na posledním rozloučení se svou kamarádkou, které se konalo ve slovenské Považské Bystrici.

Otec prý vyhrožuje dětem smrtí

Od tragédie uběhly téměř dva roky, ovšem se ztrátou dcery se stále nemůže smířit její otec. Podle informací slovenského deníku Nový Čas z její smrti viní její kamarádky! „Asi mu z té hrůzy úplně přeskočilo, vyhrožoval smrtí i moje dceři, i jiným dětem. Nebýval takový, ale po Majčině smrti se velice změnil. Máme z něho strach," uvedla jeho sousedka pro list.

„Vyhrožoval kamarádce Majky, že ji bude sledovat a na diskotéce ji omámí, zavleče do lesa a pověsí za nohy. Hlavu ji dá do sudu s vodou, aby se utopila jako jeho dcera, že on už nemá, co ztratit,“ uvedl zdroj pro Nový Čas s tím, že zdrcený otec zašel ve výhrůžkách ještě dál! Kamarádkám měl vyhrožovat, že je dokonce utopí v sudu s kyselinou! Případem se již zabývá policie, která vše prošetřuje.