Motorkářka Natálka (†18) zemřela při bouračce s dovolenkáři: Právě se vraceli z Chorvatska

Milovala jízdu na motorce a byla to zdravá, veselá dívka, která měla celý život před sebou. Sympatická Slovenka Natálka (†18) však tragicky zahynula v nemocnici po autonehodě tří vozů, které se srazily mezi obcemi Dlouhá nad Oravou a Křivá. Do auta Natálky, které přejelo do protisměru, narazil vůz dovolenkářů, kteří se právě vraceli z Chorvatska.

Nehoda, která se stala v sobotu, byla už na první pohled velmi závažná. Náraz byl extrémně silný a zdemoloval Natálčino Daewoo Matiz k nepoznání. Zbyla z něj jenom zválcovaná karoserie, na které byly patrné krvavé stopy.

„Přede mnou jelo daewoo, mírně přejelo do protisměru, kde se srazilo s protijedoucím opelem, který odhodilo na mou stranu, a já jsem narazil do něj. Byla to chvilka, vůbec jsem nestihl zareagovat. Deawoo to odhodilo do pole,“ řekl podle webu Pluska.sk účastník nehody.

Natálku museli oživovat

Vážně zraněnou Natálku, kterou museli z vozu hasiči vystříhat těžkou technikou, převezli do nemocnice v Dolním Kubíně. Dívka bojovala o život a lékaři jí museli několikrát oživovat. Nakonec ale svým zraněním podlehla.

Podle TV JOJ je vážně zraněná i žena z vozu polských dovolenkářů, kteří se právě vraceli domů z Chorvatska. Utrpěla poranění v oblasti dutiny břišní a musela být operována. Ostatní účastníci nehody vyvázli jen s odřeninami.

Přítele Lukáše smrt lásky zdrtila

Rodina a přátelé Natálky nyní prožívají nejtěžší chvíle svých životů. Nemohou stále uvěřit, že svou bližní již nikdy neuvidí. Natálku oplakává i přítel Lukáš. On ani rodina se však k její smrti nechtěli veřejně vyjadřovat.

„S přítelem Lukášem milovali motorky. Často spolu jezdili. Lukáš to nese velmi těžce," řekl listu Plus Jeden Deň jeden z kamarádů páru. I jemu Natálka chybí. Podle kamarádky byla zemřelá výjimečná a velmi oblíbená osoba.

Kamarádka vzpomíná na zemřelou