Miliardářská dcerka Rezešová zabila 4 lidi za volantem: Rozchod?

Moc jim to spolu slušelo. Vypadalo to na velkou lásku. Teď se ale zdá, že je čerstvému vztahu konec. Dědička miliardového impéria zámožné slovenské rodiny Rezešových Eva Varholíková-Rezešová (41), která zabila v opilosti za volantem 4 lidi, a její nový objev Matěj se nejspíš rozešli.

Ještě loni seděla Varholíková-Rezešová v maďarské base. Dcera podnikatele a někdejšího majitele fotbalové Sparty Alexandra Rezeše (†53) si tam odpykala šest let za zabití čtyř lidí při autonehodě na dálnici, kterou sama způsobila pod vlivem alkoholu. V jejím voze se dokonce našla lahev vodky.

Starší dcera jí odmaturovala

Po propuštění se pomalu začala vracet do normálního života. V honosném košickém sídle ji ubytovala její matka. Pak to začalo vypadat, že se na blonďatou dědičku usmálo štěstí. Její starší dcera Alexandra (19) odmaturovala a Eva sama si dokonce našla novou lásku. Rezešová 2 měsíce po propuštění cítí hrdost: Dcera dospěla, čeká ji důležitý krok!

Tou se stal Matěj z malého městečka poblíž Bratislavy. Za svou milou vysportovaný mládenec jezdil do Košic vlakem. Deník Plus 7 Dní uvedl, že rodina mladíka, který je asi o 10 let mladší než Eva, brala jeho nový vztah s ostře mediálně sledovanou ženou s rezervou.

Seznámili se přes sociální sítě?

„Když jsou lidé šťastní, tak je ráda,“ odpověděl Matěj na dotaz, jak vzala jeho máma to, že chodí s ženou, která zabila 4 lidi. Jak se s Evou seznámil, prozradit nechtěl. Podle zdroje z jeho okolí se však seznámili prostřednictvím sociálních sítí. Oba jsou tam totiž hodně aktivní. Vězení srazilo klan Rezešových na kolena. Dcera (19) posluhuje v kavárně!

Když spolu začali chodit, zveřejňovali jednu společnou fotografii za sebou. „Je to můj první vztah, ve kterém nejsem jen zamilovaná, ale cítím pokoj a pohodu,“ okomentovala prominentka to, co je mezi ní a sportovcem hrajícím footgolf (sport kombinující prvky fotbalu a golfu).

Smazané fotky