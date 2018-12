Nejkrásnější dárek k Vánocům pro Rezešovou, která zabila 4 lidi: Svátky stráví doma

Poté co v roce 2012 na maďarské dálnici nabourala Eva Varholíková-Rezešová se svým luxusním BMW do malého automobilu značky Fiat Punto, v němž na místě zemřeli tři lidé a čtvrtá oběť po převozu do nemocnice, udělil jí soud v Maďarsku trest v podobě devíti let pobytu za mřížemi v jedné z místních věznic. Za dobré chování ji však nakonec sazbu o třetinu snížili. Koncem srpna opustila brány vězení a společně se svou matkou a dcerou odjela domů.

Rezešová 2 měsíce po propuštění cítí hrdost: Dcera dospěla, čeká ji důležitý krok!

Po návratu se zřejmě chtěla co nejdříve navrátit k běžnému životu a také vynahradit rodině čas, který jim nemohla věnovat. Její švagrová Evou Rezešová-Džolová vzala v září Varholíkovou do své japonské Sushi restaurace v centru Košic. V říjnu spolu dámy odjely na výlet na Štrbské Pleso.

Začátkem listopadu se vydala na stužkovací večírek své starší dcery Alexandry (18). Rovněž se ukázala na slavnostním galavečeru 50. výročí dětského domova Slon, kterému šéfovala právě matka její švagrové. Postupně se Eva vrací ke svému byznysu, kterým je podnikání v oblasti gastronomie.

Velice se těší na Vánoce strávené v rodinném kruhu a na sociálních sítích umístila fotku vánočního stromečku, který ozdobila se svou mladší dcerou Ellou. Pod obrázkem se obejvují slova jako „vánoční čas, rodina, domov, sladký domov, zázrak…“, což naznačuje, že je pro ní sváteční čas velmi vzácný.