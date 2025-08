Brutální smrt krásné influencerky: Bývalý přítel ji podřízl kvůli dluhu?!

Necítila se v bezpečí, obávala se svého expřítele. Tchaiwanská influenacerka Irene Guová (†23) dokonce sdílela fotky dokumentů o domácím násilí a muže varovala, že jestli na ni vztáhne ruku, půjde na policii. To už nestihla, podřízl ji. Tvrdí, že mu dlužila peníze.

Tragický incident se odehrál, když Irene opouštěla parkoviště u kina. Její expřítel Liu ji zablokoval cestu. Dvojice se pohádala, Liu Irene odtáhl k nedalekému schodišti a tam jí údajně prořízl hrdlo. Oběť zemřela, násilník zmizel.

Rozhodl se ukrýt v domě svého dědečka na druhém konci ostrova. Tam jej také zadrželi policisté. Liu se jim podle serveru Need To Know přiznal k vraždě nebohé dívky. Tvrdil, že mu dlužila v přepočtu 300 tisíc korun, které jí během jejich vztahu půjčil.

Irene kvůli němu přitom opustila slušně našlápnutou kariéru v bankovním sektoru a stala se píáristkou nočního klubu v tchaiwanském hlavním městě Tchaj-pej. Lui tam pracoval jako člen ostrahy a dívka chtěla být co nejvíce s ním.

Pravidelně též zveřejňovala příspěvky na sociálních sítích pro svých 30 tisíc sledujících. Vztah s partnerem se ale začal postupně vyhrocovat a v květnu jej Irene obvinila z napadení. Požádala o předběžné opatření, Liu ale předvolání k soudu ignoroval.

Irene před smrtí sdílela fotky trestních oznámení a přítele varovala, že jestli ji udeří, půjde na policii. Sledující se jí ptali, proč muže prostě nezablokuje. „Najde si mě, dokonce se ptal i mých kolegů, jestli jsem v práci,“ odpověděla. Přidala i větu, že mu žádné peníze nedluží. Po několika dnech ale byla mrtvá. Její vraždou se policie stále zabývá.