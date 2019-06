Terezce (5) zemřeli při autonehodě prarodiče (†51 a †48): Zraněná dívka ale přežije!

Zbytečná smrt Vlaďky (†48) a Jaroslava L. (†51) mířících s vnučkou do opavské porodnice za právě narozeným vnoučkem vzbudila a vzbuzovat bude ještě dlouho vlnu emocí. V případě tragické autonehody se však objevila konečně pozitivní zpráva. Vše nasvědčuje tomu, že malá Terezka (5) přežije.

Hazardně jedoucí motorista (†64) předjížděl ve čtvrtek odpoledne v ostré zatáčce a přes plnou čáru u Neplachovic-Zadků. Smetl v protisměru jedoucí auto prarodičů Vlaďky a Jaroslava. Oba na místě zabil a těžce zranil jejich vnučku Terezku (5). „Já nepochopím to, jak může někdo předjíždět, když nevidí do protisměru. Já snad přestanu jezdit autem, když tu jezdí takoví šílenci. Vždyť je to dnes a denně,“ komentuje situaci na facebooku Blesku čtenář Libor J.

Vnuka už nikdy neuvidí

A desítky dalších pisatelů mu přitakají. Babička a dědeček zemřeli výhradně kvůli lidskému selhání druhého. Nikdy je nepozná čerstvě narozený vnuk, s nímž se poprvé po narození chtěli pomazlit. Ani rozvětvená rodina, pro niž oba žili. „Je to tu pro nás všechny v obci obrovská tragédie. Ty lidi měl každý rád, byli to obětaví, pracovití a milí lidé,“ řekl Blesku soused obětí tragické nehody. Babičku s dědou zabil předjíždějící řidič! S vnučkou jeli do porodnice přivítat brášku

„Těch pár minut o které by byl někde dříve stálo tři životy... A dcera, která je v porodnici si s každými narozeninami syna bude připomínat smrt svých rodičů,“ dodává už jen bezmocně na sociální síti čtenářka Jana Bisková. „Dle předběžných informací předjížděl v prostoru zatáčky,“ řekla policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Dívenka přežije

Předškolačka Terezka (5) přežila havárii jako jediná jenom zázrakem. I proto, že byli na místě záchranáři během chvíle a přepravili ji vrtulníkem do ostravské fakultní nemocnice. I když utrpěla vážná poranění, přežije! „Nadále je v péči našich odborných lékařů, je mimo přímého ohrožení života. Její stav je stabilizovaný,“ řekla Blesku v pátek po poledni mluvčí nemocnice Naďa Chattová. Babička s dědou jsou mrtví, vnučka (5) bojuje o život! Smetl je řidič v protisměru, také zemřel

„Tragickou událost si na místě převzal komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě, u obou zemřelých řidičů byla nařízena pitva s odběrem biologického materiálu ke zjištění, zda v době jízdy nebyli pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových látek. Vše je nadále v prověřování a ve vyšetřování ze strany opavských kriminalistů,“ řekl policista René Černohorský.