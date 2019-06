Na novorozeného vnoučka do opavské porodnice se jeli ve čtvrtek odpoledne poprvé podívat s vnučkou (5) babička Vlaďka (†48) a Jaroslav L. (†51). Jejich dcera jim už ale nového člena rodiny nikdy neukáže. Do jejich auta narazil při riskantním a nepochopitelném předjíždění řidič (†64). I ten zaplatil životem. Malá obec na Opavsku, ze které manželský pár pochází, se jen těžko ze šoku vzpamatovává. Všichni se tu znají a manželský pár tu byl velmi oblíbený.

Čtvrteční teplé odpoledne a šťastní prarodiče s malou vnučkou, kteří se těšili na přivítání nového člena rodiny. Zničehonic se v protisměru zjevil rozjetý vůz značky Ford Focus, následovala rána…a tři životy vyhasly. Těžce zraněnou malou holčičku odváželi záchranáři ve vážném stavu do ostravské nemocnice.

„V katastru obce Neplachovice – Zadky, začal řidič za volantem Fordu Focus předjíždět. Při následném zařazování se zpět do pravého jízdního pruhu dostal smyk, vyjel do levé části komunikace a čelně se střetl s protijedoucím Peugeotem 206,“ popsal nehodu policista René Černohorský.

V obci brečí i statní chlapi

Místní se sešli v pátek dopoledne v hospůdce a tragický osud svých sousedů zapíjeli. Do řeči nebylo nikomu z nich.

„S vnučkou jeli do opavské porodnice, on se jí narodil bratříček. Už se ho chudáci nikdy nedočkají, ani rodina jich. Byli to skvělí a pracovití lidé, každý je tu měl rád. Všem vždycky pomohli,“ říká nakonec pro Blesk.cz jeden ze sousedů, který ani neskrýval slzy.

Dcera Denisa, maminka zraněné holčičky, už novorozeného syna rodičům kvůli zbytečnému hazardu řidiče neukáže. „Je to pro naši obec obrovská tragédie. Dvacet let si opravovali barák, aby v něm mohli žít s rodinou,“ dodává muž.

Drží smutek

Mladá babička Vlaďka jezdila vydělávat pro rodinu do Bruntálu, a dědu Jaroslava v okolí všichni dobře znali. Vozil po prodejnách v regionu uzeniny, za volantem byl tak každý den. „Mají čtyři děti a vnoučata. Bereme to tu ale všichni jako své vlastní neštěstí. Celá obec drží smutek,“ pokyvuje smutně soused.

V obci žije jen něco přes 400 obyvatel a mají ve zvyku držet pospolu. V tom dobrém, i v tom zlém. „Jarek byl výborný synek, on patří do mojí rodiny. Je to jako špatný sen. Byli ve špatný čas na špatném místě,“ kanou slzy i dalšímu muži.

Dvojnásobného pohřbu se zúčastní každý, kdo bude moci. Obec ale řeší i to, že do místní kapličky se dvě rakve nevejdou… Církevní obřad se tak bude muset uskutečnit jinde.

Holčička přežije!

Holčička (5) přežila havárii jako jediná, utrpěla velmi vážná poranění, naštěstí ale přežije. „Nadále je v péči našich odborných lékařů, je mimo přímého ohrožení života. Její stav je stabilizovaný,“ řekla v pátek po poledni mluvčí nemocnice Naďa Chattová.

Průběh nehody vyšetřuje policie

„U obou zemřelých řidičů byla nařízena pitva s odběrem biologického materiálu ke zjištění, zda v době jízdy nebyli pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových látek. Vše je nadále v prověřování a ve vyšetřování ze strany opavských kriminalistů,“ řekl policista René Černohorský.

