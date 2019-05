Roman (†23) a Adriana (†24) zemřeli při autonehodě: Poslední slova před smrtí

Jak to mezi nimi nakonec dopadlo, se příbuzní a přátelé Romana (†23) a Adriany (†24) již nikdy nedozví. Mladí Slováci zemřeli při tragické autonehodě. Ta byla tak hrozná, že z vozu zbyl jenom zdeformovaný vrak. Co napsala Adriana své kolegyni v SMSce těsně před smrtí?

Tragická autonehoda se stala v sobotu okolo čtvrté hodiny odpolední. Roman a Adriana, kteří dříve tvořili pár, ji neměli nejmenší šanci přežít. Ona pracovala asi rok v restauraci U Raka v Žarnovické Huti, kde žil on.

Chodili spolu 5 let

Kolegyně a kamarádka Adriany prozradila, co se dělo v posledních okamžicích před tragédií. „Oni spolu předtím chodili asi pět let. Potom se rozešli, protože si Roman našel novou přítelkyni, ale nedávno se s ní rozešel,“ řekla číšnice slovenskému webu Pluska.sk. Smrt mladých lidí ji velmi vzala. Miliardářská dcerka Rezešová 8 měsíců po propuštění z basy: Nový muž!

„Adriana měla v sobotu volno. Auto si nechala tady před restaurací a myslela jsem, že se na mě přijde podívat, protože to tak vždy dělala. Ale v sobotu nepřišla. Jen mi napsala krátce před čtvrtou, že se jí ozval Roman a poprosil ji, zda by se nesetkali. Že ho všechno mrzí a že chce, aby se udobřili a začali spolu znovu randit,“ vypráví mladá žena.

Chtěli to dát znovu dohromady

„Adriana mi ještě napsala, že ji to potěšilo a že i ona chce, aby se s Romanem dali zase do kupy. To byla bohužel poslední zpráva, kterou jsem od ní dostala,“ zdůrazňuje kamarádka zemřelé. O několik minut později se dozvěděla, že se nedaleko stala vážná nehoda a začala se bát. Jako by tušila, co se stalo. Průšvih opilého kněze Petra: Boural v protisměru, odnesl to nevinný!

„Okamžitě jsem jí volala na mobil, jenže mi to nezvedala. Po chvíli sem přišli lidi, kteří mi řekli, že Adriana a Roman jsou mrtví. Škoda, že jsem jí v sobotu nezavolala, aby přišla ke mně do práce, jako to dělala vždy předtím. Stále nedokážu tomu neštěstí uvěřit. Už jim je spolu dobře,“ dodala.

Kdo řídil, není jasné

Dědeček Adriany se o nehodě dozvěděl doma, spolu s otcem Romana. „Vůbec netušíme, co se mohlo stát, ani kdo řídil. Oni spolu dlouho chodili, ale potom se rozešli a teď se chtěli dát zase dohromady,“ potvrdil děda. Roman miloval auta, často je opravoval. Jeho vášeň se stala jemu i Adrianě osudnou. Krásnou Lucku (†27) přejel luxusní mercedes: Řídil prominent? Policie ho neobvinila!

Nehodu potvrdila i policie. „Z doposud nezjištěných příčin sjelo auto Honda CRX z vozovky a postupně narazilo do betonového patníku, zabetonované lešenářské trubky, v rotačním pohybu potom narazilo do budovy technické stavby, železného napajedla a do stromů,“ řekla mluvčí policie Mária Faltániová.

Náraz oba vymrštil z vozu

Vůz poté zůstal převrácený na levém boku. Adriana i Roman byli po nárazu vymrštěni jako hadrové panenky. Dívka zůstala ležet pod autem, Romana náraz odhodil až o 20 metrů dále. Policie stále neví, kdo vůz v osudný okamžik řídil. Řidič obrátil škodovku na střechu: Po nehodě nadýchal 2,52 promile

„Účastníci dopravní nehody utrpěli na místě zranění neslučitelné se životem. V případu byla nařízená soudní pitva. Příčiny dopravní nehody i ustálení řidiče jsou předmětem znaleckého zkoumání. Škody, které vznikly při dopravní nehodě, jsou odhadnuté na 125 tisíc korun,“ dodala mluvčí.