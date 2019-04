Krásnou Lucku (†27) přejel luxusní mercedes: Řídil prominent? Policie ho neobvinila!

Je tomu už pět měsíců, co při tragické nehodě v Nitře zemřela krásná Lucka (†27). Z její smrti však dodnes nebyl nikdo obviněn. Přitom podle portálu Topky.sk je od začátku jasné, kdo seděl za volantem luxusního mercedesu, který ji srazil. Jméno Matúš Mečár je známé nejenom proto, že jde o zápasníka MMA, ale i kvůli údajným vztahům s podsvětím a s nitranskou policií.

Krásná blondýnka Lucie (†27) z Rabče na severu Slovenska šla 8. října domů za svým manželem. V době, kdy měla přecházet přes přechod pro chodce na křižovatce Štúrovy a Cintorínské ulice, však do ní ve velké rychlosti narazilo auto. O tři hodiny později podlehla utrženým zraněním.

Za volantem prý seděl známý zápasník

Za volantem Mercedesu S350 měl sedět Matúš Mečár. Zápasník MMA a muž, který údajně má podle serveru Topky.sk dobré vztahy s místní smetánkou, kontroverzními Bödörovci. Objevil se i na fotografii, která byla pořízena v hotelu Zlatý kľúčik v roce 2017. Šlo o rodinnou oslavu pořádanou Norbertem Bödörem.

Už v minulosti měl mít Mečár problémy se zákonem. V roce 2009 byl trestán za vydírání. Vyvázl s podmínečným trestem dva roky s odkladem na tři roky. Web Topky uvedl, že Mečár udržuje přátelské vztahy jak s podsvětím, tak s policií. Ta prý ani nereagovala na opakované dotazy, jak pokračuje vyšetřování.

Policie mlčí a vyšetřuje...

„Až do skončení vyšetřování nebudeme k případu poskytovat žádné informace," řekla policejní mluvčí Renáta Čuháková. K případu se pak vyjádřil Jaroslav Maček z Krajské prokuratury v Nitře. „V uvedené věci probíhá vyšetřování. Obvinění nebylo dosud vznesené žádné osobě," prohlásil.

Prokurátor později doplnil, že do spisového materiálu byl doručen znalecký posudek z odboru soudního lékařství a v současnosti posudek vypracovává znalec z odboru dopravy. Policie přitom vykonala rekonstrukci už v říjnu 2018.

Nehodu zachytily kamery