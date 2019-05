Monika (†38) zemřela po banální hádce s manželem. Zůstaly po ní děti Emma (4) a Karlík (7)

Život mladé maminky Moniky (†38) z Kendic u Prešova vyhasl naprosto tragicky a zbytečně. Žena po banální hádce s manželem nasedla do auta a jela se projet – zřejmě, aby se odreagovala a vyčistila si hlavu. Bohužel se domů za svými dvěma dětmi ani manželem už nevrátí. Zemřela při ošklivé autonehodě.

Byla to hloupá hádka, kterých mívají manželé během svého soužití mnoho a druhý den si na ně už ani nevzpomenou. Toto ale nebude ten případ. Na rozpor, který způsobil manžel tím, že chtěl vzít na rodinný výlet i partu kamarádů, s čímž žena nesouhlasila, muž jen tak nezapomene. Monika se totiž kvůli tomu naštvala, nasedla do auta a začala ujíždět směrem do Košic.

Monika skončila v příkopu

Po několika kilometrech jízdy pravděpodobně nezvládla řízení a skončila se svým vozem v příkopu. Následky havárie jsou tragické. Monika si vážně poranila hlavu a na místě zemřela. Během několika sekund tak přišly dvě malé děti, Emma (4) a Karlík (7), o svou maminku. Manželovi zůstaly jen oči pro pláč.

Na místo neštěstí se ještě tentýž den – v sobotu vydali rodiče Moniky. „Víme jen, že dcera po neshodě s mužem odjela z domu v autě. Kam se vydala, zda k nám do Nižní Hutky, anebo se jen tak projet, to už se nikdy nedozvíme,“ naříkala webu Pluska.sk matka zemřelé Helena (64). Otec František (70) procházel metr po metru místo, kde jeho milovaná dcera vydechla naposledy.

Temná myšlenka

„Musela jet velmi rychle, usuzuji tak podle toho, že zkosila velký úsek příkopu. I když je to relativně velký úsek cesty, nechápu, jak mohla skončit mimo vozovku. Podle stop mi přijde, jako by ani nebrzdila. Nechci pomyslet na to, že možná byla tak zoufalá, že…," nedokončil hroznou myšlenku.

Na místě, kde Monika zemřela, je široko daleko jen jediný velký kámen. Když Monika havarovala a vyletěla z auta, hlavou nejspíš narazila přímo na něj. I proto byla její zranění fatální. Helenu i Františka nyní nejvíc trápí, jak řeknou vnoučatům, že jejich maminka už nežije. Obávají se hlavně o malou Emmičku.

Emma je závislá na mámě

„Byla závislá na Monice. Stále se k ní tulila a chtěla, aby ji brala na ruce," říkají nešťastní rodiče přes slzy. O smrti mámy však chtějí děti informovat. Nesouhlasí s tím, že by to ještě neměly kvůli nízkému věku vědět. „Neexistuje, aby děti nešly na pohřeb vlastní mámy," trvá si na svém František. Helena je v koncích.

Helena měla zlou předtuchu

„Nemohu uvěřit, že se stalo něco tak hrozného. Moje předtucha z předchozích dní se naplnila. Vždy, když sem slyšela o nějaké nehodě v Prešově nebo okolí, nevím proč, ale bála jsem se, zda nehavarovala ona. Stále mě pronásledovala myšlenka, že zemře při nehodě. A teď se to stalo,“ uzavřela smutně.