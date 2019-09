Byly to kamarádky i kolegyně. Smrt je zastihla ve stejném okamžiku. Eva F. (†50), Evička S. (†53) a Maruška M. (†59) se vracely domů do slovenských Rožkovan, když je nejspíš oslnilo slunce a ženy vjely na železniční přejezd, kde je srazil jedoucí vlak. Všechny tři na místě zemřely – jenom pár metrů od domova.

Černou škodovku, kterou vlak smetl, řídila Maruška. Byla to svobodná žena, která žila po smrti maminky sama. „Měla ráda děti, hrávala si s těmi od sousedů. Byla přátelská, často ji navštěvovali kamarádi a kolegyně. Je nám po ní velmi smutno,“ řekli známí webu Pluska.sk. Společnost jí dělala fenka Ila. Ta nyní sedí doma na verandě a smutně čeká na paničku, která už nikdy nepřijde.

Video Tři kamarádky zemřely pod koly vlaku. Eva, Evička a Maruška se vracely z práce. - Pluska.sk

Školní autobus shořel a dveře nešly otevřít! Děti panikařily a křičely, líčil plačící šofér

Eva F., která seděla na sedadle spolujezdce, měla tři děti a o uplynulém víkendu se dočkala vytuženého vnoučete. Tehdy ji viděla její rodina naposledy. Tchyně Mária (70) s pláčem vzpomíná, jaká byla Eva veselá, zábavná a pracovitá. Evička S. seděla vzadu. Zůstali po ní tři synové. Jednomu z nich společně s manželem vystrojili před měsícem svatbu. Teď rodinu čeká pohřeb.

Prokletý přejezd

Obyvatelé Rožkovan jsou přesvědčení, že ženy neviděly na semaforu červenou, a proto vjely na koleje. Ve stejnou dobu po nich bohužel právě projížděl vlak. Místní tvrdí že takové situace jsou v jejich obci běžné. Zapadající slunce oslní řidiče, kteří přijíždějí přímo do očí. Často tak přehlédnou červenou na semaforu. „Zvukové znamení nefunguje vůbec,“ rozčilují se Rožkované. Maruška (†15) oplakávala smrt kamaráda Olivera (†17), teď se setkali v nebi

Stejně tragicky skončila na stejném místě už jízda 34letého řidiče a jeho 40leté spolujezdkyně v roce 2007. Také oni přehlédli červenou. Od té doby obec neustále žádá, aby se na přejezd namontovaly závory. Starostka Beáta Kollárová potvrzuje, že sepsali petici, ale ani ta nepomohla. „Žádali jsme Železnice slovenské republiky o postavení závor na frekventovaný přejezd. Odpověď byla doteď stále negativní,“ uvedla.

Náprava za pár týdnů?